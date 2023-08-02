Фурсова (Мезенцева) Параскева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФурсова (Мезенцева) Параскева Ивановна

Фурсова (Мезенцева) Параскева Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.09.1911

Сын: Фурсов Трофим Федорович

Отец ребёнка: Фурсов Федор Михайлович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.02.1913

Дочь: Неробеева(фурсова) Анна Федоровна

Отец ребёнка: Фурсов Федор Михайлович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.01.1918

Сын: Фурсов Павел Федорович?

Отец ребёнка: Фурсов Федор Михайлович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Федоровна

Отец ребёнка: Фурсов Федор Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Фурсов Федор Михайлович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close