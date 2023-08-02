Фурсова (Мезенцева) Параскева Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.09.1911
Отец ребёнка: Фурсов Федор Михайлович
Рождение ребёнка
06.02.1913
Дочь: Неробеева(фурсова) Анна Федоровна
Отец ребёнка: Фурсов Федор Михайлович
Рождение ребёнка
13.01.1918
Отец ребёнка: Фурсов Федор Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Федоровна
Отец ребёнка: Фурсов Федор Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Фурсов Федор Михайлович
Смерть
Неизвестно