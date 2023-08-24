Светлов Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСветлов Дмитрий

Светлов Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Светлов Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1858

Сын: Светлов Емельян Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Светлов ?

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
д. Харинки, Мосальский р-н, Калужская обл., Россия
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close