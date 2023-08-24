Светлов Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Светлов Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1858
Сын: Светлов Емельян Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Светлов ?
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
д. Харинки, Мосальский р-н, Калужская обл., Россия
Смерть
Неизвестно