Милославская (Салтыкова) Мария (Аграфена) Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1680
Дата смертиПосле 1709
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1696
Рождение ребёнка
Около 1700
Сын: Милославский Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Милославский Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1709
Сын: Милославский Фёдор Сергеевич
Отец ребёнка: Милославский Сергей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вельяминова-Зернова Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Милославский Сергей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Милославская Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Милославский Сергей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Милославская Калисфена Сергеевна
Отец ребёнка: Милославский Сергей Иванович
Смерть
После 1709