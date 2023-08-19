Милославская (Салтыкова) Мария (Аграфена) Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милославская (Салтыкова) Мария (Аграфена) Петровна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

Около 1680

Дата смерти

После 1709

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1696

Муж: Милославский Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Около 1700

Сын: Милославский Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Милославский Сергей Иванович

Рождение ребёнка
1709

Сын: Милославский Фёдор Сергеевич

Отец ребёнка: Милославский Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вельяминова-Зернова Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Милославский Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Милославская Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Милославский Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Милославская Калисфена Сергеевна

Отец ребёнка: Милославский Сергей Иванович

Смерть
После 1709
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