Бобров Парфён — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБобров Парфён

Бобров Парфён

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1599

Дата смерти

После 1647

Пол

Мужской

Отец

До 1580 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1599

Отец: Денис Бобр

Мать: не указана

Смерть
После 1647
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close