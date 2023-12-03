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Бобров Парфён
Бобров Парфён
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
До 1599
Дата смерти
После 1647
Пол
Мужской
Отец
Денис Бобр
До 1580 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1599
Отец:
Денис Бобр
Мать: не указана
Смерть
После 1647
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