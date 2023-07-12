Ольга Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1949
Дата смертиОколо 1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 01.08.1971
Дочь: Марина
Отец ребёнка: Якимочкин Владимир Иванович
Рождение ребёнка
14.08.1972
Сын: Якимочкин Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Якимочкин Владимир Иванович
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1996