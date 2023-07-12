Ольга Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ольга Геннадьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1949

Дата смерти

Около 1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1949 г.р.

Дети

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 01.08.1971

Дочь: Марина

Отец ребёнка: Якимочкин Владимир Иванович

Рождение ребёнка
14.08.1972

Сын: Якимочкин Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Якимочкин Владимир Иванович

Развод
Неизвестно

Муж: Якимочкин Владимир Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якимочкин Владимир Иванович

Смерть
Около 1996
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