Якимочкин Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1949
Дата смерти05.08.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1949
Рождение ребёнка
Около 01.08.1971
Дочь: Марина
Мать ребёнка: Ольга Геннадьевна
Рождение ребёнка
14.08.1972
Сын: Якимочкин Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Ольга Геннадьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Павловна
Развод
Неизвестно
Жена: Ольга Геннадьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ольга Геннадьевна
Смерть
05.08.2021
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург