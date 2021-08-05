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Якимочкин Владимир Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1949

Дата смерти

05.08.2021

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1949

Отец: Якимочкин Иван Васильевич

Мать: Якимочкина Анна Петровна

Рождение ребёнка
Около 01.08.1971

Дочь: Марина

Мать ребёнка: Ольга Геннадьевна

Рождение ребёнка
14.08.1972

Сын: Якимочкин Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Ольга Геннадьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Павловна

Развод
Неизвестно

Жена: Ольга Геннадьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ольга Геннадьевна

Смерть
05.08.2021
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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