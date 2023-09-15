Дуркин Неофид Андриянович
Место рождения
Дата рождения18.06.1903
Дата смерти08.06.1986
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1903
Рождение ребёнка
1923
Сын: Дуркин Григорий Неофидович
Мать ребёнка: Дуркина Марфа Алексеевна
Призыв на военную службу
?.12.1941
Демобилизация
?.12.1945
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Дуркина Марфа Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дуркина Марфа Алексеевна
Смерть
08.06.1986