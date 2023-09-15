Дуркин Неофид Андриянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДуркин Неофид Андриянович

Дуркин Неофид Андриянович

avatar

Место рождения

Камгорт, Печорский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

18.06.1903

Дата смерти

08.06.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1903

Отец: Дуркин Андриян Андронович

Мать: Дуркина Матрёна Никитична

Камгорт, Печорский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1923

Сын: Дуркин Григорий Неофидович

Мать ребёнка: Дуркина Марфа Алексеевна

Камгорт, Печорский уезд, Архангельская губерния
Призыв на военную службу
?.12.1941
Демобилизация
?.12.1945
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дуркин Фёдор Неофидович

Мать ребёнка: Дуркина Марфа Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дуркина Марфа Алексеевна

Смерть
08.06.1986
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close