Смирнов Алексей Васильевич
Место рожденияд. Шарабино, Россия
Дата рождения18.09.1927
Дата смерти18.01.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1927
д. Шарабино, Россия
Рождение ребёнка
28.04.1959
Сын: Смирнов Валерий Алексеевич
Мать ребёнка: Смирнова Мария Петровна
Канск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Геннадий Алексеевич
Мать ребёнка: Смирнова Мария Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смирнова Мария Петровна
Смерть
18.01.1980
Канск
Причина смерти: Инфаркт
Похороны
Неизвестно
Канск