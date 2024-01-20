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Смирнов Алексей Васильевич

Место рождения

д. Шарабино, Россия

Дата рождения

18.09.1927

Дата смерти

18.01.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1927

Отец: Смирнов Василий Ильич

Мать: Смирнова Екатерина Васильевна

д. Шарабино, Россия
Рождение ребёнка
28.04.1959

Сын: Смирнов Валерий Алексеевич

Мать ребёнка: Смирнова Мария Петровна

Канск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Геннадий Алексеевич

Мать ребёнка: Смирнова Мария Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Мария Петровна

Смерть
18.01.1980
Канск
Причина смерти: Инфаркт
Похороны
Неизвестно
Канск
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