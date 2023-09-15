Комов Илья Миронов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Комов Мирон Казьмин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.05.1884
Сын: Комов Николай Ильин
Мать ребёнка: Комова Ульяния Семенова
Рождение ребёнка
27.07.1891
Дочь: Евдокия Ильина
Мать ребёнка: Комова Ульяния Семенова
Рождение ребёнка
05.06.1893
Дочь: Мария Ильина
Мать ребёнка: Комова Ульяния Семенова
Рождение ребёнка
17.09.1895
Дочь: Ефросиния Ильина
Мать ребёнка: Комова Ульяния Семенова
Рождение ребёнка
04.09.1899
Дочь: Елизавета Ильина
Мать ребёнка: Комова Ульяния Семенова
Бракосочетание
10.11.1899
Жена: Комова Вера Тарасова
Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Покровская церковь
Рождение ребёнка
25.05.1902
Дочь: Ольга Ильина
Мать ребёнка: Комова Вера Тарасова
Рождение ребёнка
03.07.1904
Дочь: Анна Ильина
Мать ребёнка: Комова Вера Тарасова
Рождение ребёнка
03.02.1907
Дочь: Евдокия Ильина
Мать ребёнка: Комова Вера Тарасова
Рождение ребёнка
16.03.1912
Дочь: Александра Ильина
Мать ребёнка: Комова Вера Тарасова
Рождение ребёнка
20.05.1917
Сын: Комов Алексей Ильин
Мать ребёнка: Комова Вера Тарасова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Комова Ульяния Семенова
Смерть
Неизвестно