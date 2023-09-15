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Комов Илья Миронов

Место рождения

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Комов Мирон Казьмин

Мать: не указана

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
04.05.1884

Сын: Комов Николай Ильин

Мать ребёнка: Комова Ульяния Семенова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
27.07.1891

Дочь: Евдокия Ильина

Мать ребёнка: Комова Ульяния Семенова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
05.06.1893

Дочь: Мария Ильина

Мать ребёнка: Комова Ульяния Семенова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
17.09.1895

Дочь: Ефросиния Ильина

Мать ребёнка: Комова Ульяния Семенова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
04.09.1899

Дочь: Елизавета Ильина

Мать ребёнка: Комова Ульяния Семенова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
10.11.1899

Жена: Комова Вера Тарасова

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Покровская церковь
Рождение ребёнка
25.05.1902

Дочь: Ольга Ильина

Мать ребёнка: Комова Вера Тарасова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
03.07.1904

Дочь: Анна Ильина

Мать ребёнка: Комова Вера Тарасова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
03.02.1907

Дочь: Евдокия Ильина

Мать ребёнка: Комова Вера Тарасова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
16.03.1912

Дочь: Александра Ильина

Мать ребёнка: Комова Вера Тарасова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
20.05.1917

Сын: Комов Алексей Ильин

Мать ребёнка: Комова Вера Тарасова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комова Ульяния Семенова

Смерть
Неизвестно
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