Пантелей Никифоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пантелей Никифоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Аксинья Пантелеевна

Мать ребёнка: Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Арина Пантелеевна

Мать ребёнка: Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Варвара Пантелеевна

Мать ребёнка: Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Татьяна Пантелеевна

Мать ребёнка: Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Фрол Пантелеевич

Мать ребёнка: Наталья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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