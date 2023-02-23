Пантелей Никифоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Аксинья Пантелеевна
Мать ребёнка: Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Арина Пантелеевна
Мать ребёнка: Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Варвара Пантелеевна
Мать ребёнка: Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Татьяна Пантелеевна
Мать ребёнка: Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Фрол Пантелеевич
Мать ребёнка: Наталья Ивановна
Смерть
Неизвестно