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Асташёв-Степанов Михаил Иванович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

23.02.1898 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Асташёв Иван

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Асташёв-Степанов Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Асташёва-Степанова Анна Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Асташёва-Степанова Анна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Асташёва-Степанова Елена Арсеньевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Асташёв-Степанов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Асташёва-Степанова Елена Арсеньевна

Смерть
23.02.1898 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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