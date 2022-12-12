Асташёв-Степанов Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смерти23.02.1898 ст.
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Асташёв Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1862
Сын: Асташёв-Степанов Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Асташёва-Степанова Анна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Асташёв-Степанов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Асташёва-Степанова Елена Арсеньевна
Смерть
23.02.1898 ст.