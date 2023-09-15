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Portnoy (Straschun) Gita Beila

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Место рождения

Рокишкис, Rokiškio rajono savivaldybė, Panevėžio apskritis

Дата рождения

1879

Дата смерти

Около 1941

Пол

Женский

Отец

1852 г.р.

Мать

1854 г.р.

Дети

Добавил:

МN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Straschun Movsha ben Lemko

Мать: Straschun Dina Rachel ben Leiba

Рокишкис, Rokiškio rajono savivaldybė, Panevėžio apskritis
Рождение ребёнка
22.02.1908

Сын: Portnoy Gershon

Отец ребёнка: Portnoy Mates Monas

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Portnoy Tsilya Esphir

Отец ребёнка: Portnoy Mates Monas

Рождение ребёнка
1911

Сын: Portnoy Meir

Отец ребёнка: Portnoy Mates Monas

Рождение ребёнка
1914

Сын: Portnoy Haim Schmuel

Отец ребёнка: Portnoy Mates Monas

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1941
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