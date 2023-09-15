Portnoy (Straschun) Gita Beila
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиОколо 1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Рождение ребёнка
22.02.1908
Сын: Portnoy Gershon
Отец ребёнка: Portnoy Mates Monas
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Portnoy Tsilya Esphir
Отец ребёнка: Portnoy Mates Monas
Рождение ребёнка
1911
Сын: Portnoy Meir
Отец ребёнка: Portnoy Mates Monas
Рождение ребёнка
1914
Сын: Portnoy Haim Schmuel
Отец ребёнка: Portnoy Mates Monas
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1941