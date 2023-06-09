Гуражева (Безрукова) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуражева (Безрукова) Анна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1987

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1987

Отец: Безруков Александр

Мать: Безрукова Зинаида

Рождение ребёнка
26.07.2013

Сын: Гуражев Илья Михайлович

Отец ребёнка: Гуражев Михаил

Рождение ребёнка
05.03.2015

Дочь: Гуражева Олеся Михайловна

Отец ребёнка: Гуражев Михаил

Рождение ребёнка
02.02.2023

Дочь: Гуражева Евгения Михайловна

Отец ребёнка: Гуражев Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуражев Михаил

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