Гуражев Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.07.2013
Мать ребёнка: Гуражева (Безрукова) Анна Александровна
Рождение ребёнка
05.03.2015
Дочь: Гуражева Олеся Михайловна
Мать ребёнка: Гуражева (Безрукова) Анна Александровна
Рождение ребёнка
02.02.2023
Дочь: Гуражева Евгения Михайловна
Мать ребёнка: Гуражева (Безрукова) Анна Александровна