Гуражев Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуражев Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1987

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуражева (Безрукова) Анна Александровна

Рождение ребёнка
26.07.2013

Сын: Гуражев Илья Михайлович

Мать ребёнка: Гуражева (Безрукова) Анна Александровна

Рождение ребёнка
05.03.2015

Дочь: Гуражева Олеся Михайловна

Мать ребёнка: Гуражева (Безрукова) Анна Александровна

Рождение ребёнка
02.02.2023

Дочь: Гуражева Евгения Михайловна

Мать ребёнка: Гуражева (Безрукова) Анна Александровна

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