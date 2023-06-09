Безрукова (Нужина) Зинаида
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
01.04.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Безруков Александр
Рождение ребёнка
07.03.1979
Сын: Безруков Алексей Александрович
Отец ребёнка: Безруков Александр
Рождение ребёнка
27.11.1987
Дочь: Гуражева (Безрукова) Анна Александровна
Отец ребёнка: Безруков Александр