Безрукова (Нужина) Зинаида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безрукова (Нужина) Зинаида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.?

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безруков Александр

Рождение ребёнка
07.03.1979

Сын: Безруков Алексей Александрович

Отец ребёнка: Безруков Александр

Рождение ребёнка
27.11.1987

Дочь: Гуражева (Безрукова) Анна Александровна

Отец ребёнка: Безруков Александр

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