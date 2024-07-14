Коновалова Агриппина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шеверева (Коновалова) Агрофена
Отец ребёнка: Коновалов Лазарь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Коновалова) Мария
Отец ребёнка: Коновалов Лазарь
Рождение ребёнка
1888
Сын: Коновалов Сидор
Отец ребёнка: Коновалов Лазарь
Рождение ребёнка
27.10.1894
Дочь: Лучшева (Коновалова) Прасковья
Отец ребёнка: Коновалов Лазарь
Бийск, Россия
Рождение ребёнка
23.01.1898
Дочь: Шведова (Коновалова) Татьяна
Отец ребёнка: Коновалов Лазарь
Бийск, Россия
Смерть
Неизвестно
Бийск, Россия