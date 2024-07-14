Коновалова Агриппина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Коновалова Агриппина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шеверева (Коновалова) Агрофена

Отец ребёнка: Коновалов Лазарь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Коновалова) Мария

Отец ребёнка: Коновалов Лазарь

Рождение ребёнка
1888

Сын: Коновалов Сидор

Отец ребёнка: Коновалов Лазарь

Рождение ребёнка
27.10.1894

Дочь: Лучшева (Коновалова) Прасковья

Отец ребёнка: Коновалов Лазарь

Бийск, Россия
Рождение ребёнка
23.01.1898

Дочь: Шведова (Коновалова) Татьяна

Отец ребёнка: Коновалов Лазарь

Бийск, Россия
Смерть
Неизвестно
Бийск, Россия

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