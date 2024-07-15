Коновалов Сидор 1888 — найти родственников по фамилии на Familio
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Коновалов Сидор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Коновалов Лазарь

Мать: Коновалова Агриппина

Развод
Неизвестно

Жена: Коновалова (Зобина) Ирина (Арина)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова (Зобина) Ирина (Арина)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коновалов Яков

Мать ребёнка: ?

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коновалов Михаил

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коновалова (Зобина) Ирина (Арина)

Рождение ребёнка
11.10.1910

Дочь: Сергеева (Коновалова) Прасковья

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

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