Коновалов Сидор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Коновалов Лазарь
Мать: Коновалова Агриппина
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коновалов Яков
Мать ребёнка: ?
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коновалов Михаил
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коновалова (Зобина) Ирина (Арина)
Рождение ребёнка
11.10.1910
Дочь: Сергеева (Коновалова) Прасковья
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно