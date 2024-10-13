Евдокия Филипповна
Место рождения
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Флор Иванович
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Анна Флоровна
Отец ребёнка: Флор Иванович
Рождение ребёнка
1770
Отец ребёнка: Флор Иванович
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Устинья Флоровна
Отец ребёнка: Флор Иванович
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Епистимья Флоровна
Отец ребёнка: Флор Иванович
Рождение ребёнка
1780
Сын: Сергей Флорович
Отец ребёнка: Флор Иванович
Рождение ребёнка
1783
Сын: Степан Флорович
Отец ребёнка: Флор Иванович
Рождение ребёнка
1784
Сын: Никифор Флорович
Отец ребёнка: Флор Иванович
Смерть
Неизвестно