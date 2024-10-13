Евдокия Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Филипповна

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1747 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Флор Иванович

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Анна Флоровна

Отец ребёнка: Флор Иванович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1770

Сын: Флоров Трофим Флорович

Отец ребёнка: Флор Иванович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Устинья Флоровна

Отец ребёнка: Флор Иванович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Епистимья Флоровна

Отец ребёнка: Флор Иванович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1780

Сын: Сергей Флорович

Отец ребёнка: Флор Иванович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1783

Сын: Степан Флорович

Отец ребёнка: Флор Иванович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1784

Сын: Никифор Флорович

Отец ребёнка: Флор Иванович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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