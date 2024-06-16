Сиротина Евдокия Васильевна
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1870
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Сироткина Надежда Федоровна
Отец ребёнка: Сиротин Федор Максимович
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Сиротин Федор Максимович
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Сироткина Александра Федоровна
Отец ребёнка: Сиротин Федор Максимович
Рождение ребёнка
1883
Сын: Сироткин Николай Федорович
Отец ребёнка: Сиротин Федор Максимович
Смерть
Неизвестно