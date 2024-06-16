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Сиротина Евдокия Васильевна

Место рождения

Пирогово, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Пирогово, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1870

Муж: Сиротин Федор Максимович

Пирогово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Сироткина Надежда Федоровна

Отец ребёнка: Сиротин Федор Максимович

Пирогово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1875

Сын: Сироткин Иван Федорович

Отец ребёнка: Сиротин Федор Максимович

Пирогово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Сироткина Александра Федоровна

Отец ребёнка: Сиротин Федор Максимович

Пирогово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1883

Сын: Сироткин Николай Федорович

Отец ребёнка: Сиротин Федор Максимович

Пирогово, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно

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