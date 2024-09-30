Чувилкина (Морозова) Татьяна Александровна
Место рожденияИвантеевка
Дата рождения14.09.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
24.08.1918
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение
14.09.1960
Бракосочетание
02.06.1984
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.03.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности