Чувилкина (Морозова) Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чувилкина (Морозова) Татьяна Александровна

Место рождения

Ивантеевка

Дата рождения

14.09.1960

Пол

Женский

Отец

1922 г.р.

Мать

1928 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
24.08.1918

Муж: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение
14.09.1960

Отец: Морозов Александр Андреевич

Мать: Морозова (Петренкова) Лидия Федоровна

Бракосочетание
02.06.1984

Муж: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.03.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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