Илемков Анатолий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илемков Анатолий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.07.1932

Дата смерти

29.12.2005

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1932

Отец: Илемков Алексей Васильевич

Мать: Илемкова Пелагея Дмитриевна

Рождение ребёнка
03.10.1959

Сын: Илемков Валерий Анатольевич

Мать ребёнка: Илемкова Любовь Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Илемкова Любовь Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Илемкова Любовь Викторовна

Смерть
29.12.2005
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