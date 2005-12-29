Илемков Анатолий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.07.1932
Дата смерти29.12.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1932
Рождение ребёнка
03.10.1959
Сын: Илемков Валерий Анатольевич
Мать ребёнка: Илемкова Любовь Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Илемкова Любовь Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.12.2005