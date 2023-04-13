Шелудченко Пелагея Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смерти10.08.1866
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.07.1836
Сын: Шелудченко Трофим Иванович
Отец ребёнка: Шелудченко Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
До 1836
Сын: Шелудченко Терентий Иванович
Отец ребёнка: Шелудченко Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
08.11.1838
Сын: Шелудченко Михаил Иванович
Отец ребёнка: Шелудченко Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
23.01.1841
Сын: Шелудченко Григорий Иванович
Отец ребёнка: Шелудченко Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
13.09.1843
Сын: Шелудченко Корнилий Иванович
Отец ребёнка: Шелудченко Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
10.09.1851
Дочь: Кравченко Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Шелудченко Иван Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.08.1866
Причина смерти: тиф