Шелудченко Пелагея Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелудченко Пелагея Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

10.08.1866

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.07.1836

Сын: Шелудченко Трофим Иванович

Отец ребёнка: Шелудченко Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
До 1836

Сын: Шелудченко Терентий Иванович

Отец ребёнка: Шелудченко Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
08.11.1838

Сын: Шелудченко Михаил Иванович

Отец ребёнка: Шелудченко Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
23.01.1841

Сын: Шелудченко Григорий Иванович

Отец ребёнка: Шелудченко Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
13.09.1843

Сын: Шелудченко Корнилий Иванович

Отец ребёнка: Шелудченко Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
10.09.1851

Дочь: Кравченко Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Шелудченко Иван Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шелудченко Иван Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.08.1866
Причина смерти: тиф
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