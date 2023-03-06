Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Евдокия I
Отец ребёнка: Семка Евстафий Васильевич
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Евдокия II
Отец ребёнка: Семка Евстафий Васильевич
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Василиса Евстафиевна
Отец ребёнка: Семка Евстафий Васильевич
Рождение ребёнка
1784
Отец ребёнка: Семка Евстафий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно