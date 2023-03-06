Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Евдокия I

Отец ребёнка: Семка Евстафий Васильевич

Валки, Харківська область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Евдокия II

Отец ребёнка: Семка Евстафий Васильевич

Валки, Харківська область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Василиса Евстафиевна

Отец ребёнка: Семка Евстафий Васильевич

Валки, Харківська область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Семка Андрей Евстафиевич

Отец ребёнка: Семка Евстафий Васильевич

Валки, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семка Евстафий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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