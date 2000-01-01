Великанов Никифор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти23.08.1916
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Великанов Феофилакт
Мать: Варвара Фомина
Бракосочетание
22.05.1905
Жена: Агриппина Семенова
Слащевская
Рождение ребёнка
31.07.1908
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Агриппина Семенова
Рождение ребёнка
1911
Сын: Великанов Михаил
Мать ребёнка: Агриппина Семенова
Рождение ребёнка
26.09.1913
Сын: Великанов Александр
Мать ребёнка: Агриппина Семенова
хутор Шакин
Рождение ребёнка
29.07.1915
Сын: Великанов Иоанн
Мать ребёнка: Агриппина Семенова
хутор Шакин
Рождение ребёнка
29.05.1916
Сын: Великанов Петр
Мать ребёнка: Агриппина Семенова
хутор Шакин
Смерть
23.08.1916
Причина смерти: скоропостижно