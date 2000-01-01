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Великанов Никифор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

23.08.1916

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Великанов Феофилакт

Мать: Варвара Фомина

Бракосочетание
22.05.1905

Жена: Агриппина Семенова

Слащевская
Рождение ребёнка
31.07.1908

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Агриппина Семенова

Рождение ребёнка
1911

Сын: Великанов Михаил

Мать ребёнка: Агриппина Семенова

Рождение ребёнка
26.09.1913

Сын: Великанов Александр

Мать ребёнка: Агриппина Семенова

хутор Шакин
Рождение ребёнка
29.07.1915

Сын: Великанов Иоанн

Мать ребёнка: Агриппина Семенова

хутор Шакин
Рождение ребёнка
29.05.1916

Сын: Великанов Петр

Мать ребёнка: Агриппина Семенова

хутор Шакин
Смерть
23.08.1916
Причина смерти: скоропостижно
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