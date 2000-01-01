(Астахова) Агриппина Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.05.1905
Муж: Великанов Никифор
Слащевская
Рождение ребёнка
31.07.1908
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Великанов Никифор
Рождение ребёнка
1911
Сын: Великанов Михаил
Отец ребёнка: Великанов Никифор
Рождение ребёнка
26.09.1913
Сын: Великанов Александр
Отец ребёнка: Великанов Никифор
хутор Шакин
Рождение ребёнка
29.07.1915
Сын: Великанов Иоанн
Отец ребёнка: Великанов Никифор
хутор Шакин
Рождение ребёнка
29.05.1916
Сын: Великанов Петр
Отец ребёнка: Великанов Никифор
хутор Шакин
Смерть
Неизвестно