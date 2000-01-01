(Астахова) Агриппина Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Астахова) Агриппина Семенова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.05.1905

Муж: Великанов Никифор

Слащевская
Рождение ребёнка
31.07.1908

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Великанов Никифор

Рождение ребёнка
1911

Сын: Великанов Михаил

Отец ребёнка: Великанов Никифор

Рождение ребёнка
26.09.1913

Сын: Великанов Александр

Отец ребёнка: Великанов Никифор

хутор Шакин
Рождение ребёнка
29.07.1915

Сын: Великанов Иоанн

Отец ребёнка: Великанов Никифор

хутор Шакин
Рождение ребёнка
29.05.1916

Сын: Великанов Петр

Отец ребёнка: Великанов Никифор

хутор Шакин
Смерть
Неизвестно
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