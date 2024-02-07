Байнова (Осипова) Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1895
Дата смерти?.09.1985
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1895
Отец: Осипов Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
31.05.1914
Дочь: Братенков Александра Всеволодовна
Отец ребёнка: Байнов Всеволод Степанович
Рождение ребёнка
?.11.1924
Отец ребёнка: Байнов Всеволод Степанович
Смерть
?.09.1985
Причина смерти: Естественная смерть/старость