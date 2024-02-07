Байнова (Осипова) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байнова (Осипова) Анна Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1895

Дата смерти

?.09.1985

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1895

Отец: Осипов Григорий Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.05.1914

Дочь: Братенков Александра Всеволодовна

Отец ребёнка: Байнов Всеволод Степанович

Рождение ребёнка
?.11.1924

Сын: Байнов Юрий Всеволодович

Отец ребёнка: Байнов Всеволод Степанович

Смерть
?.09.1985
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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