Байнов Всеволод Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1888
Дата смерти21.01.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1888
Отец: Байнов Степан Илларионович
Мать: Байнова Мария Ниловна
Рождение ребёнка
31.05.1914
Дочь: Братенков Александра Всеволодовна
Мать ребёнка: Байнова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
?.11.1924
Мать ребёнка: Байнова Анна Григорьевна
Смерть
21.01.1970
Причина смерти: Болезнь