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Байнов Всеволод Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1888

Дата смерти

21.01.1970

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1888

Отец: Байнов Степан Илларионович

Мать: Байнова Мария Ниловна

Рождение ребёнка
31.05.1914

Дочь: Братенков Александра Всеволодовна

Мать ребёнка: Байнова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
?.11.1924

Сын: Байнов Юрий Всеволодович

Мать ребёнка: Байнова Анна Григорьевна

Смерть
21.01.1970
Причина смерти: Болезнь
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