Жолобов Александр
Место рожденияНерехта, Костромская область
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Нерехта, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жолобов Александр Александрович
Мать ребёнка: Жолобова Ловкайтис Татьяна Борисовна
Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жолобов Андрей Александрович
Мать ребёнка: Жолобова Ловкайтис Татьяна Борисовна
Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно