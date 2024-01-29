Жолобов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жолобов Александр

Место рождения

Нерехта, Костромская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Нерехта, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жолобов Александр Александрович

Мать ребёнка: Жолобова Ловкайтис Татьяна Борисовна

Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жолобов Андрей Александрович

Мать ребёнка: Жолобова Ловкайтис Татьяна Борисовна

Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жолобова Ловкайтис Татьяна Борисовна

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