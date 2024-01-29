Жолобов Александр Александрович
Место рожденияТольятти, Самарская область
Дата рождения25.10.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1976
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.10.2009
Сын: Жолобов Александр Александрович
Мать ребёнка: Жолобова Хитева Татьяна Владимировна
Рождение ребёнка
04.02.2013
Сын: Жолобов Артур Александрович
Мать ребёнка: Жолобова Хитева Татьяна Владимировна