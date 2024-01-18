Лабутин Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Лабутин Иван Михайлович
Мать: Лабутина Мария Карповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара Михайловна
Мать ребёнка: Лабутина Алевтина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лабутин Александр Михайлович
Мать ребёнка: Лабутина Алевтина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Михайловна
Мать ребёнка: Лабутина Алевтина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лабутина Алевтина