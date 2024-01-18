Лабутин Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лабутин Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Лабутин Иван Михайлович

Мать: Лабутина Мария Карповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара Михайловна

Мать ребёнка: Лабутина Алевтина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лабутин Александр Михайлович

Мать ребёнка: Лабутина Алевтина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Михайловна

Мать ребёнка: Лабутина Алевтина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лабутина Алевтина

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