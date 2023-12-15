Кулакова (Неизвестно) Мария Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулакова (Неизвестно) Мария Митрофановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Неизвестно Митрофан

Мать: Неизвестно Неизвестно

Рождение ребёнка
25.05.1916

Дочь: Ксения Александровна

Отец ребёнка: Белодедов Александр Иоаннович

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Кулакова Вера Осиповна

Отец ребёнка: Кулаков Осип

Херсон
Развод
Неизвестно

Муж: Белодедов Александр Иоаннович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белодедов Александр Иоаннович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Татьяна Осиповна

Отец ребёнка: Кулаков Осип

Смерть
Неизвестно
Херсон
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