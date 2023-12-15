Кулакова (Неизвестно) Мария Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Неизвестно Митрофан
Мать: Неизвестно Неизвестно
Рождение ребёнка
25.05.1916
Дочь: Ксения Александровна
Отец ребёнка: Белодедов Александр Иоаннович
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Кулакова Вера Осиповна
Отец ребёнка: Кулаков Осип
Херсон
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Татьяна Осиповна
Отец ребёнка: Кулаков Осип
Смерть
Неизвестно
Херсон