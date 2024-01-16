Бетехтина Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бетехтина Мария Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Бетехтин Иван Иванович

Отец ребёнка: Бетехтин Иван Архипович

д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1899

Сын: Бетехтин Степан Иванович

Отец ребёнка: Бетехтин Иван Архипович

д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1901

Сын: Бетехтин Григорий Степанович

Отец ребёнка: Бетехтин Иван Архипович

д. Мичино Бакшеевской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бетехтин Иван Архипович

Смерть
Неизвестно
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