Бетехтина Мария Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Бетехтин Иван Архипович
д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Бетехтин Иван Архипович
д. Мичино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1901
Сын: Бетехтин Григорий Степанович
Отец ребёнка: Бетехтин Иван Архипович
д. Мичино Бакшеевской волости
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно