Скворцов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
02.09.1965
Сын: Скворцов Александр Владимирович
Мать ребёнка: Скворцова Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Втюрина Надежда Владимировна
Мать ребёнка: Скворцова Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скворцова Марина Владимировна
Мать ребёнка: Скворцова Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скворцова Валентина Владимировна
Мать ребёнка: Скворцова Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скворцов Валерий Владимирович
Мать ребёнка: Скворцова Зинаида
Смерть
Неизвестно