Скворцов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкворцов Владимир

Скворцов Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Скворцова Татьяна Михеевна

Рождение ребёнка
02.09.1965

Сын: Скворцов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Скворцова Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Втюрина Надежда Владимировна

Мать ребёнка: Скворцова Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скворцова Марина Владимировна

Мать ребёнка: Скворцова Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скворцова Валентина Владимировна

Мать ребёнка: Скворцова Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скворцов Валерий Владимирович

Мать ребёнка: Скворцова Зинаида

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close