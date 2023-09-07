Втюрина (Скворцова) Надежда Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.11.1996
Дочь: Кравченко Елена Вячеславовна
Отец ребёнка: Втюрин Вячеслав
Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Втюрин Даниил Вячеславович
Отец ребёнка: Втюрин Вячеслав
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Втюрин Вячеслав