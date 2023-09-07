Втюрина (Скворцова) Надежда Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Втюрина (Скворцова) Надежда Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Скворцов Владимир Константинович

Мать: Скворцова Зинаида Егоровна

Рождение ребёнка
18.11.1996

Дочь: Кравченко Елена Вячеславовна

Отец ребёнка: Втюрин Вячеслав

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Втюрин Даниил Вячеславович

Отец ребёнка: Втюрин Вячеслав

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Втюрин Вячеслав

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