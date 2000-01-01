Степанида (Авдотья) Естифеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанида (Авдотья) Естифеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1660

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660

Отец: Естифей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1685

Сын: Яков Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Естифеев

Рождение ребёнка
1690

Сын: Алексей Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Естифеев

Рождение ребёнка
1700

Дочь: Пелагея Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Естифеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Естифеев

Смерть
Неизвестно
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