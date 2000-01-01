Степанида (Авдотья) Естифеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1660
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660
Отец: Естифей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1685
Сын: Яков Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Естифеев
Рождение ребёнка
1690
Сын: Алексей Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Естифеев
Рождение ребёнка
1700
Дочь: Пелагея Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Естифеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Естифеев
Смерть
Неизвестно