Lääveri Juhana Tahvonpoika
Место рожденияWuosalmi nr. 5, Muolaa
Дата рождения28.10.1844
Дата смерти23.05.1927
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1844
Отец: Lääveri Tahvo Tuomaanpoika
Мать: не указана
Бракосочетание
14.06.1874
Рождение ребёнка
18.06.1875
Сын: Lääveri Tahvo Juhanaanpoika
Мать ребёнка: Lääveri (Waris (Varis)) Helena Vilpintytär
Бракосочетание
20.10.1876
Смерть
23.05.1927