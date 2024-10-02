Lääveri Juhana Tahvonpoika — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Lääveri Juhana Tahvonpoika

Место рождения

Wuosalmi nr. 5, Muolaa

Дата рождения

28.10.1844

Дата смерти

23.05.1927

Пол

Мужской

Отец

1805 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1857 г.р.
1856 г.р.

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1844

Отец: Lääveri Tahvo Tuomaanpoika

Мать: не указана

Бракосочетание
14.06.1874

Жена: Lääveri (Waris (Varis)) Helena Vilpintytär

Рождение ребёнка
18.06.1875

Сын: Lääveri Tahvo Juhanaanpoika

Мать ребёнка: Lääveri (Waris (Varis)) Helena Vilpintytär

Бракосочетание
20.10.1876

Жена: Lääveri (Savolainen) Maria Matintytär

Смерть
23.05.1927

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