Анисия Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисия Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1802 г.р.

Мать

1803 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Ефим Андреевич

Мать: Марья Порфирьевна

Смерть
Неизвестно
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