Павлов Валентин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлов Валентин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1919

Дата смерти

01.12.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1921 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.04.1947

Дочь: Кочановская Алевтина

Мать ребёнка: Павлова Нина

Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова Нина

Смерть
01.12.1985
Пермь, Пермский, Пермский край
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Пермь, Пермский, Пермский край
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