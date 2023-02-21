Павлов Валентин
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1919
Дата смерти01.12.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.04.1947
Дочь: Кочановская Алевтина
Мать ребёнка: Павлова Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Павлова Нина
Смерть
01.12.1985
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно