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- Домна Митрофанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1787 г.р.

Дети

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1827 ст.

Сын: Антипов Кондратий Яковлев

Отец ребёнка: - Яков Антипов

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: - Яков Антипов

Смерть
Неизвестно
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