- Домна Митрофанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.03.1827 ст.
Сын: Антипов Кондратий Яковлев
Отец ребёнка: - Яков Антипов
Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: - Яков Антипов
Смерть
Неизвестно