Рочев Андрей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рочев Андрей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рочев Михаил Пименович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.02.1877

Сын: Рочев Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Рочева Евлампия Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рочева Евгения Андреевна

Мать ребёнка: Рочева Евлампия Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рочев Матвей Андреевич

Мать ребёнка: Рочева Евлампия Семёновна

Смерть
Неизвестно
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