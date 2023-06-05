Рочев Андрей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рочев Михаил Пименович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.02.1877
Мать ребёнка: Рочева Евлампия Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рочева Евгения Андреевна
Мать ребёнка: Рочева Евлампия Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рочева Евлампия Семёновна
Смерть
Неизвестно