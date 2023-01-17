деревня Вертеп, деревня Вертеп, Ижемский муниципальный район, Республика Коми (на 2019) — Familio

Вертеп

Ижемский муниципальный район, Республика Коми (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Архангельская губерния, Мезенский уезд, Красноборская волость
212. Вертеп, деревня бывшая государственная, при реке Ижме, дворов 55, жителей 495, 4 лавки

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Коми, Ижемский район
168005Вертепдеревня65°18'53°12'Q-39-107

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Коми, Ижемский муниципальный район, Сельское поселение Краснобор
87604460111д Вертепдеревня
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