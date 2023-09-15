Нетунахина Агафья Максимова
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиДо 06.02.1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Галина Васильева
Отец ребёнка: Нетунахин Василий Арефьев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 06.02.1913
Причина смерти: старость