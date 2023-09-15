Нетунахина Агафья Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нетунахина Агафья Максимова

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

До 06.02.1913

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1800 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Галина Васильева

Отец ребёнка: Нетунахин Василий Арефьев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нетунахин Василий Арефьев

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
До 06.02.1913
Ржев, город Ржев, Тверская область
Причина смерти: старость
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