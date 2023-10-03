Кайкова Елизавета Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1857
Отец: Сергей Васильев
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1873 ст.
Воспр: Михаил Феофилактов Рябухин, Иван Петров Куков, Иван Николаев Рябинин и Петр Яковлев Труханов Никольская церковь
Рождение ребёнка
26.04.1875 ст.
Отец ребёнка: Кайков Василий Григорьев
Рождение ребёнка
24.05.1877 ст.
Сын: Кайков Иван Васильев
Отец ребёнка: Кайков Василий Григорьев
Смерть
Неизвестно