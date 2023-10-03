Кайкова Елизавета Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКайкова Елизавета Сергеева

Кайкова Елизавета Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: Сергей Васильев

Мать: не указана

Бракосочетание
25.01.1873 ст.

Муж: Кайков Василий Григорьев

Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Воспр: Михаил Феофилактов Рябухин, Иван Петров Куков, Иван Николаев Рябинин и Петр Яковлев Труханов Никольская церковь
Рождение ребёнка
26.04.1875 ст.

Сын: Кайков Николай Васильев

Отец ребёнка: Кайков Василий Григорьев

Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.05.1877 ст.

Сын: Кайков Иван Васильев

Отец ребёнка: Кайков Василий Григорьев

Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close