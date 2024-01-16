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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
1887

Сын: Ганенко Емельян Петрович?

Отец ребёнка: Ганенко Пётр Филлипов

Пищальники, Черкаська область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Ульяна Петровна

Отец ребёнка: Ганенко Пётр Филлипов

Пищальники, Черкаська область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Ганенко Авдей Петрович

Отец ребёнка: Ганенко Пётр Филлипов

Пищальники, Черкаська область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Ганенко Пётр Филлипов

Пищальники, Черкаська область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Марфа Петровна

Отец ребёнка: Ганенко Пётр Филлипов

Пищальники, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ганенко Пётр Филлипов

Смерть
Неизвестно
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