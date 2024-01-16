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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
1887
Сын: Ганенко Емельян Петрович?
Отец ребёнка: Ганенко Пётр Филлипов
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Ульяна Петровна
Отец ребёнка: Ганенко Пётр Филлипов
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Ганенко Пётр Филлипов
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Ганенко Пётр Филлипов
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Марфа Петровна
Отец ребёнка: Ганенко Пётр Филлипов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно