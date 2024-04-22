Ганенко Пётр Филлипов
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Ганенко Филлип
Рождение ребёнка
1887
Сын: Ганенко Емельян Петрович?
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Ульяна Петровна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Татьяна Петровна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Марфа Петровна
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно