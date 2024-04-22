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Ганенко Пётр Филлипов

Место рождения

Пищальники, Черкаська область

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Ганенко Филлип

Мать: не указана

Пищальники, Черкаська область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Ганенко Емельян Петрович?

Мать ребёнка: ?

Пищальники, Черкаська область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Ульяна Петровна

Мать ребёнка: ?

Пищальники, Черкаська область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Ганенко Авдей Петрович

Мать ребёнка: ?

Пищальники, Черкаська область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Татьяна Петровна

Мать ребёнка: ?

Пищальники, Черкаська область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Марфа Петровна

Мать ребёнка: ?

Пищальники, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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