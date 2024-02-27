Бурляева Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурляева Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурляев Петр Васильевич

Рождение ребёнка
1821

Сын: Бурляев Алексей Петрович

Отец ребёнка: Бурляев Петр Васильевич

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Бурляева Прасковья Петровна

Отец ребёнка: Бурляев Петр Васильевич

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Бурляева Акулина Петровна

Отец ребёнка: Бурляев Петр Васильевич

Смерть
Неизвестно

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