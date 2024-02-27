Бурляева Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Бурляев Петр Васильевич
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Бурляева Прасковья Петровна
Отец ребёнка: Бурляев Петр Васильевич
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Бурляева Акулина Петровна
Отец ребёнка: Бурляев Петр Васильевич
Смерть
Неизвестно