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Маслова Наталья Сергеевна
Маслова Наталья Сергеевна
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Место рождения
Магнитогорск
, Магнитогорский, Челябинская область
Дата рождения
08.11.2000
Пол
Женский
Отец
Маслов Сергей Геннадьевич
1969 г.р.
Мать
Маслова Ольга Владимировна
1972 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.2000
Отец:
Маслов Сергей Геннадьевич
Мать:
Маслова Ольга Владимировна
Магнитогорск
, Магнитогорский, Челябинская область
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