Маслова Ольга Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслова Ольга Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1972

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1969 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.08.1992

Сын: Маслов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Маслов Сергей Геннадьевич

Рождение ребёнка
08.11.2000

Дочь: Маслова Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Маслов Сергей Геннадьевич

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маслов Сергей Геннадьевич

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