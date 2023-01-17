Маслова Ольга Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.08.1992
Сын: Маслов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Маслов Сергей Геннадьевич
Рождение ребёнка
08.11.2000
Дочь: Маслова Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Маслов Сергей Геннадьевич
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно