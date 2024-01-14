Соколова Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михайлов Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Смирнова Екатерина Матвеевна
Отец ребёнка: Матвей Васильевич
Рождение ребёнка
01.03.1929
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Матвей Васильевич
Рождение ребёнка
01.09.1947
Дочь: Готовяхина Валентина Матвеевна
Отец ребёнка: Матвей Васильевич
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Лилия Матвеевна
Отец ребёнка: Матвей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Матвей Васильевич
Смерть
Неизвестно