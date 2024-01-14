Соколова Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михайлов Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Смирнова Екатерина Матвеевна

Отец ребёнка: Матвей Васильевич

Рождение ребёнка
01.03.1929

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Матвей Васильевич

Рождение ребёнка
01.09.1947

Дочь: Готовяхина Валентина Матвеевна

Отец ребёнка: Матвей Васильевич

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Лилия Матвеевна

Отец ребёнка: Матвей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Матвей Васильевич

Смерть
Неизвестно
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