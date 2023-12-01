Соломин сергей михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломин сергей михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

1

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Смерть
1
Рождение
1890

Отец: Соломин михаил андреевич

Мать: не указана

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